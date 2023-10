SCAPPA ALL’ALT DEI CARABINIERI: 18ENNE RAGGIUNTO E ARRESTATO

San Giovanni in Persiceto (BO): I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di San Giovanni in Persiceto, nel corso della notte di venerdì 20 ottobre u.s., hanno arrestato un 18enne italiano, celibe, già noto alle forze dell’ordine, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e/o psicotrope e resistenza a Pubblico Ufficiale. È successo verso le ore 1:30 circa, quando l’attenzione dei Carabinieri, impegnati in un servizio perlustrativo del territorio, è stata richiamata da un uomo a bordo di un’utilitaria, fermo nei pressi di un’attività commerciale il quale, alla richiesta di esibire i propri documenti, ha innestato velocemente la retromarcia e, urtando leggermente uno dei militari, si è dato alla fuga. Durante l’inseguimento, il 18enne ha lanciato dal finestrino alcuni involucri bianchi e un bilancino di precisione; subito dopo ha perso il controllo del veicolo ed è uscito fuori strada. Perquisito, è stato trovato in possesso di 4 grammi di cocaina, suddivisi in dosi, oltre a euro 345 in contanti, suddiviso in banconote di vario taglio. Da un controllo approfondito dei militari, il giovane era senza patente di guida, perché mai conseguita, pertanto è stato segnalato all’Autorità amministrativa. Quanto rinvenuto è stato posto sotto sequestro mentre, il 18enne, dopo le formalità di rito e su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, è stato arrestato in attesa del processo con rito direttissimo.

