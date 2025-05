Schiacciato da braccio gru, ferito operaio nel Cagliaritano

È rimasto schiacciato dal braccio di una gru mentre effettuava una manovra: infortunio sul lavoro ieri pomeriggio a Monserrato, nella città metropolitana di Cagliari, dove un operaio di 28 anni è stato trasportato al Brotzu di Cagliari in codice rosso, per gravi ferite alle gambe.

L’operaio edile, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, stava manovrando il braccio di una gru che per cause non accertate gli è finito addosso, ferendolo gravemente.

Il 28enne è stato subito soccorso dai colleghi che hanno dato l’allarme.

Sul posto sono arrivati i carabinieri e le ambulanze del 118.

Nonostante la gravità dell’incidente, l’operaio è rimasto cosciente ed è stato soccorso dal 118.

Sul posto è intervenuto anche il personale tecnico dello Spresal (Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) dell’Asl di Cagliari, che ha sequestrato l’Iveco Daily utilizzato durante le operazioni.

Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare eventuali violazioni delle normative di sicurezza sul lavoro.

Ansa