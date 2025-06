Schiacciato dalle forche del muletto, morto operaio 38enne nel Ravennate

Un bracciante 38enne di origine albanese è morto ieri pomeriggio in un infortunio sul lavoro verificatosi nelle campagne del Ravennate, tra Solarolo e Castel Bolognese.

Secondo quanto riportato dalla stampa locale, l’uomo si trovava da solo in una azienda agricola a manovrare un muletto di grosse dimensioni.

A lanciare l’allarme sono stati i familiari perché non rispondeva al telefono.

È possibile che il 38enne sia stato schiacciato dalle forche del muletto: per capire come sia potuto accadere, sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Compagnia, i Vigili del Fuoco e gli ispettori della Medicina del Lavoro dell’Ausl Romagna. La Procura ha già disposto il sequestro del mezzo.

L’operaio da tempo viveva nel territorio di Castel Bolognese e da circa un anno era stato raggiunto in Italia dalla famiglia.

Ansa