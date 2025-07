Schianto in moto a Cotignola: chi erano Luca Cantagalli ed Edda Gaudenzi, le vittime del tragico incidente in moto

Sono Luca Cantagalli, 57 anni, ed Edda Gaudenzi, 55 anni, le vittime del tragico incidente stradale avvenuto domenica mattina a Cotignola. I due coniugi, residenti a Massa Lombarda, viaggiavano insieme in sella a una moto Ducati quando, intorno alle 10, si sono scontrati con una Renault in via Madonna di Genova, nei pressi del parcheggio del Maria Cecilia Hospital.

L’impatto è stato violentissimo: i due motociclisti sono stati sbalzati a decine di metri dal punto dello scontro. Nonostante l’arrivo tempestivo dei sanitari del 118, per Luca ed Edda non c’è stato nulla da fare: entrambi sono deceduti sul colpo. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale della Bassa Romagna.

La notizia ha scosso profondamente le comunità locali, dove la coppia era molto conosciuta e stimata. Edda Gaudenzi lavorava presso il Comune di Solarolo, dove era apprezzata per la sua umanità e il sorriso con cui accoglieva colleghi e cittadini. Il Comune ha espresso profondo cordoglio attraverso un messaggio ufficiale firmato dalla sindaca Maria Diletta Beltrani e dall’amministrazione: «Edda illuminava gli uffici del Comune con il suo sorriso e la sua umanità, sempre disponibile per tutti. Tutta la città di Solarolo è vicina alla famiglia di Edda e alla comunità di Massa Lombarda, sconvolta da questo tragico evento».

Lutto anche a Lugo, dove entrambi erano attivi nella società sportiva Lugo Aviators. Cantagalli, che lavorava nel settore degli infissi ed era anche formatore, era stato consigliere della società di basket, mentre Edda collaborava nell’organizzazione. Il messaggio della società è colmo di affetto e dolore: «Luca ed Edda erano persone fantastiche, che se ne sono andate troppo presto. Il loro ricordo resterà sempre nei nostri cuori. La famiglia del Basket Lugo è vicina a Lorenzo in questo momento, orgogliosa che anche lui sia un nostro collaboratore».

Anche il Comune di Lugo ha voluto ricordare le due vittime, sottolineando l’impegno di Edda nelle amministrazioni pubbliche e il ruolo attivo di Luca nel volontariato, in particolare nei settori della salute e del sociale.

Il tragico schianto avvenuto a Cotignola segue di pochi giorni un altro grave incidente nel Ravennate, in cui ha perso la vita il 17enne Azdin Ben Laroussi. Un’estate drammatica per le strade della provincia, già teatro di troppi lutti.