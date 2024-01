Sciatrice di 83 anni è deceduta dopo essere caduta da una seggiovia all’Alpe di Siusi in Alto Adige

Tragico incidente all’Alpe di Siusi in Alto Adige, dove una sciatrice di 83 anni è deceduta dopo essere caduta da una seggiovia. Un’altra donna di 55 anni è stata ricoverata in gravi condizioni. Le due sono precipitate da un’altezza di circa sette metri vicino alla stazione a valle dell’impianto di risalita Goldknopf. Sono intervenuti gli elicotteri di soccorso e i carabinieri per assistere e investigare sull’accaduto. L’incidente è avvenuto poco dopo la partenza dalla stazione a valle su una seggiovia moderna a sganciamento automatico. Si ipotizza che le due donne siano cadute per non aver abbassato la sbarra di sicurezza in tempo o per un tentativo di una di aiutare l’altra a sedersi correttamente.