Sciopero dei lavoratori di Amazon a Santarcangelo dopo fallimento trattative sul contratto

Nel corso della mattinata si è svolto uno sciopero davanti al centro logistico di Santarcangelo, promosso dai sindacati FILT, FIT e UILT, in seguito alla cessazione delle trattative tra le rappresentanze sindacali e l’associazione Assoespressi. La protesta ha coinvolto i lavoratori del settore consegna dell’ultimo miglio di Amazon, alcuni dei quali hanno deciso di continuare a operare nonostante lo sciopero.

I sindacalisti hanno spiegato le ragioni dello sciopero, sottolineando le richieste relative alle condizioni di lavoro e alle retribuzioni, mentre Amazon ha risposto affermando di mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza dei dipendenti e sulle loro esigenze. L’azienda si è detta fiduciosa sulla possibilità di riprendere le trattative nel prossimo futuro.

Da parte di Assoespressi, l’associazione datoriale, si è evidenziata una posizione di critica verso le richieste sindacali, definendole troppo rigide e in contrasto con le posizioni dell’azienda. La situazione rimane in attesa di eventuali nuovi incontri per trovare un’intesa tra le parti.