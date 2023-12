Sciopero delle banche a San Marino: richiesto il rinnovo del contratto dopo 13 Anni

Sciopero dei dipendenti del settore bancario a San Marino della mattina del 27 dicembre 2023. La protesta ha coinvolto circa 350 lavoratori e ha portato alla chiusura temporanea di numerose filiali bancarie, una presa di posizione decisiva dei lavoratori e dei sindacati dopo 13 anni di attesa per il rinnovo del contratto.

I sindacati, insoddisfatti delle proposte dell’Associazione Bancaria Sammarinese (ABS), hanno giudicato gli impegni offerti come generici e insufficienti, specialmente in relazione a un “Accordo di rinnovo sostenibile, equilibrato e che tenga conto dell’attuale contesto”. La protesta è stata considerata un segnale forte e chiaro verso ABS e Anis (Associazione Nazionale Industrie Sammarinesi), esprimendo la richiesta urgente di avviare trattative concrete.

L’assemblea dei lavoratori ha evidenziato la necessità di un accordo che recuperi il potere d’acquisto degli stipendi, in linea con le condizioni economiche attuali. Inoltre, la posizione assunta da ABS di rinviare le trattative a dopo le festività è stata percepita come una mossa inaccettabile dai sindacati e dai lavoratori, che hanno optato per la mobilitazione e lo sciopero.

Nonostante l’apertura di ABS a un incontro per trovare una mediazione, l’insoddisfazione rimane alta tra i lavoratori, con la possibilità di ulteriori azioni di protesta. Una nuova assemblea è prevista per il 29 dicembre per valutare le risposte di ABS e ANIS e, in assenza di progressi, non si esclude la possibilità di ulteriori scioperi.

legg anche: