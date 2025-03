Sciopero di Natale alla Metro di Rimini

NO alla chiusura di Metro Rimini / Non molliamo di un centiMETRO

La vertenza METRO non si ferma: lunedì 23 e martedì 24 dicembre porte chiuse alla METRO di Rimini. Le Organizzazioni sindacali unitamente alle RSU hanno proclamato ulteriori pacchetti di ore di sciopero a sostegno della vertenza.

Filcams, Fisascat e Uiltucs, insieme alla RSU (rappresentanza sindacale unitaria), insistono nella richiesta di scongiurare la chiusura, investendo sullo stabilimento di Rimini riconvertendolo per salvare i posti di lavoro diretti e indiretti.

Filcams CGIL Rimini – Fisascat CISL Romagna – Uiltucs UIL Rimini