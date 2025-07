Scomparsa del piccolo Allen, weekend di paura per tutta la Penisola… Ma poi tutto finisce bene!

Un incubo durato 48 ore si è concluso nel migliore dei modi a Ventimiglia, dove il piccolo Allen Bernard Ganao, un bimbo di 5 anni affetto da disturbi dello spettro autistico, è stato ritrovato sano e salvo dopo essere scomparso venerdì sera dal campeggio “Por la Mar” a Latte, frazione del comune ligure.

La scomparsa e le ricerche

Allen si era allontanato dal campeggio intorno alle 19:15, mentre il padre stava montando la tenda. Le telecamere di sicurezza hanno immortalato il momento in cui il piccolo usciva dal campeggio, ma poi si sono perse le sue tracce. Immediatamente è scattato l’allarme e sono iniziate le ricerche, che hanno coinvolto centinaia di soccorritori, tra cui vigili del fuoco, carabinieri, polizia, protezione civile, unità cinofile e sommozzatori. Sono stati utilizzati anche droni e cani molecolari per setacciare la zona. Le ricerche si sono concentrate in un’area collinare a circa 3 km dal luogo della scomparsa, dove si trovava un casolare abbandonato vicino ai piloni dell’autostrada.

Il ritrovamento

Domenica mattina, dopo circa 40 ore di ricerche, il piccolo è stato finalmente individuato da una squadra della protezione civile di Pompeiana. Il volontario Dario Mattiauda ha raccontato: “L’ho visto fermo, tra i rovi. Non si muoveva, ho pensato fosse morto. Anche io ho figli, il pensiero è andato subito a loro. Poi il bambino ha mosso il braccio, si è toccato il viso, e ho capito che era vivo” . Allen è stato trovato in un avvallamento del terreno, tra erba e rovi, a circa un chilometro e mezzo dal campeggio. Le sue condizioni di salute sembrano buone, sebbene presentasse segni di disidratazione, come le labbra screpolate.

La gioia della comunità

Al momento del ritrovamento, Allen è stato accolto da un lungo applauso da parte dei presenti nella piazzetta di Latte. Il padre, Bernardo Ganao, ha dichiarato: “Grazie a tutti, è andata benissimo, molto. Grazie, vi ringrazio, grazie. Siamo sollevati e molto felici. Abbiamo avuto paura. Sono stati giorni veramente tremendi” . Il sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro, ha espresso gratitudine a tutti i soccorritori e ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra che ha portato al lieto fine della vicenda.

La vicenda ha suscitato una grande emozione in tutta Italia, testimoniando ancora una volta la forza della comunità e l’efficacia dei soccorsi in situazioni di emergenza.