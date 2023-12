Scomparsa di Giovanni Pangrazi, il tragico epilogo. Trovato senza vita nel greto del Ventena

Tragicamente, dopo un’intensa ricerca durata oltre due giorni, è stato trovato senza vita Giovanni Pangrazi, l’87enne di San Giovanni in Marignano di cui non si avevano più notizie dal giorno di Natale. Il suo corpo è stato rinvenuto nel greto del fiume Ventena, nelle vicinanze del casello di Cattolica-San Giovanni. Era nascosto tra fitti arbusti e non poteva essere individuato facilmente a occhio nudo; tuttavia, grazie all’abilità di un cane del Nucleo Cinofilo dei vigili del Fuoco, è stato possibile localizzarlo. Sul luogo del ritrovamento è intervenuto il medico legale per le prime indagini sul cadavere, e il magistrato di turno ha ordinato l’esecuzione dell’autopsia, che potrebbe essere eseguita già domani.