SCOMPARSA DI PAPA FRANCESCO LE PAROLE DI FRANCESCO MILZA. Il presidente di Confcooperative Emilia Romagna ricorda il Pontefice: “Continueremo a fare memoria del suo insegnamento e del suo grande Magistero sociale”.

“Potremmo così dire che la cooperazione è un altro modo di declinare la prossimità che Gesù ha insegnato nel Vangelo. Farsi prossimo significa impedire che l’altro rimanga in ostaggio dell’inferno della solitudine”.

“Vogliamo ricordare Papa Francesco con queste sue parole pronunciate il 16 marzo 2019 in aula Paolo VI in Città del Vaticano, in occasione dell’udienza per il centenario della Confederazione delle Cooperative Italiane.

Papa Francesco ci ha costantemente insegnato a declinare in ogni ambito del nostro impegno quotidiano quei valori di mutualismo, inclusione, solidarietà e attenzione agli ultimi e ai più fragili, che rappresentano il tratto distintivo dell’impresa cooperativa.

Continueremo a fare memoria del suo insegnamento e del suo grande Magistero sociale, un vero faro per un’Organizzazione come la nostra che si richiama alla Dottrina sociale della Chiesa.

Tutta la comunità di Confcooperative Emilia Romagna si stringe nella preghiera e nel pensiero per la scomparsa di Papa Francesco”.

Così Francesco Milza, presidente di Confcooperative Emilia Romagna, interviene in merito alla morte di Papa Francesco.