Scomparsa Paola Barbieri, storica impiegata di Confartigianato Imprese Rimini

Rimini – La comunità di Confartigianato Imprese Rimini è in lutto per la scomparsa di Paola Barbieri, impiegata dell’organizzazione per 35 anni. Paola, che aveva 55 anni, è ricordata per la sua dedizione e professionalità, ma anche per l’umanità che ha caratterizzato il suo lavoro quotidiano.

L’organizzazione ha sottolineato il ruolo fondamentale che Paola ha ricoperto, definendola un punto di riferimento per i colleghi e un esempio di impegno. La sua memoria sarà preservata da chi ha avuto l’opportunità di lavorare insieme a lei.

In segno di rispetto, tutte le sedi di Confartigianato a Rimini rimarranno chiuse domani, mercoledì 8 gennaio, dalle 9 alle 12, per consentire a familiari e amici di ricordarla.