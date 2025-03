Sconfitta esterna per la Victor San Marino a Certaldo

13’ giornata di Serie D Girone D 2023-2024

Certaldo 1-0 Victor San Marino

Certaldo

Fontanelli; Pagliai, Nunziati, Borboryo, De Pellegrin, Bassano, Zanaj, Gargiulo (45’st Pampalone), Akammadu (26’st Gozzerini), Bouhamed (35’st Chiti), Romei (20’st Becucci)

A disposizione: Bruni, Innocenti, Razzanelli, Ndiaye, Kapidani

Allenatore: Alberto Ramerini

Victor San Marino (3-5-2)

Pazzini; Onofri, De Queiroz, Tosi; Tommaso Benvenuti, Sami (5’st Lattarulo), Sabba (15’st Manara), Morelli (35’st Lazzari), Bertolotti; Arlotti (5’st D’Este), Lozza (5’st Sollaku)

A disposizione: Gattuso, Gramellini, Carlini, Donati

Allenatore: Stefano Cassani

Arbitro: De Stefanis

Assistenti: Callovi – Condrut

Ammoniti: Pagliai (C), Borboryo (C), Gargiulo (C)

Marcatori: 15’st Bouhamed

STADIO “COMUNALE” (Certaldo) – La rete di Mourad Bouhamed al quarto d’ora della ripresa decide la partita di Certaldo, con il Victor San Marino che esce dalla trasferta fiorentina con uno stop. Biancazzurri poco pericolosi nella prima frazione, l’unica conclusione è di Sabba direttamente da punizione che trova la respinta coi pugni di Fontanelli. Pazzini tiene a galla i suoi in due occasioni, alla mezzora Akammadu che s’invola contro Pazzini, il portiere esce e sulla ribattuta l’estremo difensore dei Titani manda in angolo sul tentativo di Bouhamed. Sul finire di frazione ci prova anche Zanaj, conclusione alta.

Nella ripresa si ripropone la sfida tra Pazzini e Akammadu, colpo di testa sul quale interviene il numero uno biancazzurro. I cambi operati da mister Cassani non sembrano portare la linfa necessaria per sbloccare la partita e allora lo fa il Certaldo, che poco prima del gol ha un’altra buona occasione sprecata da Akammadu. Al quindicesimo tiro al volo di Bouhamed a incrociare, Pazzini nulla può ed è vantaggio della formazione di casa. Prova a farsi strada la Victor con Sollaku, conclusione che però finisce alta. In pieno recupero la formazione sammarinese potrebbe trovare il pari, corner di Tosi e D’Este, entrato dalla panchina, colpisce palo e traversa. Victor San Marino che non approfitta dello 0-0 del Ravenna contro il Forlì, prossimo avversario dei biancazzurri ad Acquaviva, ed è determinato a tornare al lavoro per concentrarsi sulla sfida contro i galletti.