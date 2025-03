Scopri il Belgio con Colony Viaggi: Un’Esperienza Unica tra Cultura e Birra

Parti per un’indimenticabile avventura tra le meraviglie del Belgio! Dal 1 al 5 settembre 2024, la Federazione Unitaria Pensionati Sammarinese (FUPS) in collaborazione con Colony Viaggi ti invita a esplorare le affascinanti Fiandre e le celebri birre belghe.

Itinerario Dettagliato

01/09/2024: San Marino/Rimini – Venezia – Bruxelles

Partenza in bus GT da San Marino/Rimini verso l’aeroporto di Venezia e volo diretto per Bruxelles. All’arrivo, visita guidata della città, ammirando la Grand Place, il Manneken Pis, il quartiere del Sablon e molti altri luoghi iconici. Sistemazione in hotel 3* e cena in ristorante.

02/09/2024: Bruxelles

Giornata intera dedicata alla scoperta di Bruxelles con una guida esperta. Pranzo e cena in ristoranti locali per assaporare la cucina belga. Pernottamento in hotel.

03/09/2024: Anversa – Mechelen – Bruges

Dopo la colazione, partenza per Mechelen per visitare la Torre di San Romualdo e altre meraviglie architettoniche. Proseguimento per Anversa, famosa per il suo porto internazionale e la Cattedrale di Nostra Signora. In serata, arrivo a Bruges, cena in ristorante e pernottamento in hotel.

04/09/2024: Bruges

Visita guidata a piedi di Bruges, il “Venezia del nord”, con il suo centro storico medievale. Scopri la Piazza Markt e la storica birreria De Halve Maan. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.

05/09/2024: Bruges – Ooidonk – Gand – Venezia – San Marino/Rimini

Mattinata con un affascinante giro in battello sui canali di Bruges, seguita dalla visita del Castello di Ooidonk. Proseguimento per Gand, con visita guidata del centro storico e del Polittico dell’Agnello Mistico. Rientro a Bruxelles per il volo verso Venezia e ritorno in bus GT a San Marino/Rimini.

Quota di Partecipazione

– Minimo 25 adulti: €1.775,00

– Minimo 35 adulti: €1.675,00

– Supplemento Singola: €350,00

– Acconto: €850,00

– Saldo entro: 20/07/2024

La Quota Comprende:

– Trasporto in bus GT per tutto il tour

– Volo di linea A/R Brussels Airlines con bagaglio in stiva e a mano

– Sistemazione in hotel 3*/3* sup

– Trattamento di mezza pensione e 4 pranzi in ristorante

– Visite guidate e ingressi come da programma

– Assicurazione medico-bagaglio-annullamento

– Accompagnatore Colony Viaggi per tutta la durata del viaggio

La Quota Non Comprende:

– Bevande ai pasti

– Ingressi non indicati nella quota comprende

– Mance, facchinaggio, spese personali

– Tutto quanto non specificato nel programma

Prenotazioni e Informazioni

Per maggiori informazioni e prenotazioni, contatta Colony Viaggi al numero: 0549 908590

Non perdere questa occasione unica di vivere il Belgio come non l’hai mai visto! Prenota ora e preparati a scoprire le bellezze delle Fiandre e le tradizioni birrarie di un paese affascinante.