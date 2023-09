Scossa di terremoto di magnitudo 4.1 sulla costa marchigiana: l’ultima di una scia sismica

La scossa di terremoto avvertita dalla popolazione nella zona di Ancona ha avuto una magnitudo di 4.1. A riferirlo è l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il sisma, registrato alle 10:38, ha avuto come epicentro lo specchio d’acqua tra Pesaro e Ancona ad una profondità di 2 chilometri. Si tratta dell’ultima scossa di una scia sismica, con epicentro davanti alla costa anconetana e pesarese, seguita ai due episodi sismici molto forti 5.5 e 5.2 verificatisi alle 7.07 e 7.08 del 9 novembre 2022 che causarono ingenti danni e circa 500 sfollati tra l’Anconetano e il Pesarese. L’8 settembre scorso alle 16.36 si era registrata un’altra scossa di magnitudo 3.7, sempre con medesimo epicentro in mare, percepita distintamente ad Ancona. Dalle prime verifiche, al momento non risulterebbero danni a persone o cose. Lo riferisce il Dipartimento di Protezione Civile, spiegando che la Sala Situazione Italia si è messa subito in contatto con le strutture locali del servizio nazionale.