Scuderia San Marino: al Targa Florio Marchioro vince classe e tappa del Campionato Junior

È stato un altro fine settimana ricco di ottime prestazioni per la Scuderia San Marino, a partire dal Targa Florio con i festeggiamenti di Giacomo Marchioro e Daniele Conti che trionfano nella classe Rally5 e Marchioro sale insieme a Conti sul gradino più alto del podio del Campionato Italiano Rally Junior, portandosi vicino alle vette della classifica assoluta di campionato.

Per Daiana Darderi, alle note di Giorgio Cogni, quarto posto di classe Rally4, mentre purtroppo per l’equipaggio Nicolò Ardizzone e Valentina Pasini arriva un ritiro a causa di un guasto nella prima giornata.

Gioie anche dalla pista con numerosi podi. A Laguna Seca Giacomo Altoè conquista la pole nella categoria GTDPro del campionato IMSA e termina la gara al secondo posto. Al Mugello, Stefano Valli sale per due volte sul terzo gradino del podio nel National GT Challenge. A Magione, invece, il podio arriva per Federico Bagnasco secondo in Gara 1 nel MINI Challenge e quarto in Gara 2. Per quanto riguarda la 6 ore di Spa, quinto piazzamento per Mattia Drudi.

Infine i kart, dove nel Rotax Max Challenge di categoria Junior Nicolas Tagliaferri chiude in nona posizione e Lorenzo Leardini in undicesima.