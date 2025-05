Scuderia San Marino. Bizzocchi e Testa trionfano in Salento

È stato un fine settimana ricco di impegni e soddisfazioni per i nostri piloti, impegnati su diversi fronti tra pista, rally e fuoristrada.

GT Cup – Vallelunga

Nel round stagionale della GT Cup a Vallelunga, Luciano Privitelio ha mostrato determinazione e consistenza, portando a casa un ottavo posto di categoria (GTC1A) in gara 1 e migliorando ulteriormente in gara 2 con un ottimo sesto posto.

NLS – Nürburgring

Weekend impegnativo sul leggendario tracciato del Nürburgring per Mattia Drudi, che ha conquistato il 12° posto in gara 1 e il 14° in gara 2. Una prova solida, condizionata da traffico e condizioni di pista variabili, che lascia però spazio a miglioramenti nei prossimi appuntamenti.

Rally del Salento

Grande trionfo sugli sterrati salentini per Massimo Bizzocchi e Giuseppe Testa, che si aggiudicano la vittoria assoluta al Rally del Salento. Una performance impeccabile, frutto di un perfetto affiatamento tra pilota e navigatore, che ha permesso loro di imporsi su un parterre competitivo e su prove speciali particolarmente tecniche.

Interregionale 4×4

Davide Carattoni e Lorenzo Cevenini al debutto stagionale non si smentiscono e conquistano la vittoria di categoria nella gara tenutasi a Barchi (PU).

Comunicato stampa