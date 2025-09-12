Scuderia San Marino. Bryan Toccaceli debutta negli eSports nel Campionato italiano ACI Esport Hyper GT 2025. Nel weekend anche rally e pista

Procedono spediti gli appuntamenti della Scuderia San Marino, con appuntamenti tra rally e pista oltre alla novità degli eSports.

Rally del Lazio e Rally Alto Appenino Bolognese si prendono la scena del 13 e 14 settembre. Nel primo Valentina Pasini e Daiana Darderi navigheranno Nicolò Ardizzone e Giorgio Cogni, mentre Giacomo Marchioro farà squadra con Daniele Conti nel CIR Junior.

In provincia di Bologna la Coppa Rally di 6° Zona avrà al via due equipaggi della Scuderia San Marino con Cosimo Bombara – Pietro Bergamelli e Lorenzo Grani – Samanta Grossi.

Su pista, sesto round del Campionato Italiano GT che vedrà impegnati sul circuito del Mugello Emanuele Zonzini ed Emanuel Colombini.

E passiamo alla grande novità del fine settimana, per la prima volta un pilota licenziato Fams e sotto la Scuderia San Marino parteciperà alle pre-qualifiche del Campionato italiano ACI Hyper GT: si tratta di Bryan Toccaceli, che sarà impegnato davanti allo schermo nella categoria Hyper GT3. La partecipazione di Bryan – ex pilota professionista costretto al ritiro dopo un grave incidente – rappresenta un vanto per tutta la società sammarinese, poiché rappresenta un modello di inclusività. Nulla può fermare la sua passione e ha saputo reinventarsi in questa veste per aprire un nuovo capitolo della sua vita.

Scuderia San Marino