Scuderia San Marino. Carattoni e Cevenini terzi all’Eurotrial, podi anche dal rally e pista

La Scuderia San Marino ha saputo farsi valere anche in questo fine settimana, raccogliendo buoni risultati in tutte le specialità a partire dal fuoristrada. In Finlandia la tappa dell’Eurotrial sorride a Davide Carattoni e Lorenzo Cevenini che chiudono al terzo posto della categoria Pro-Modified.

Su pista, Paolo e Davide Meloni vanno a podio a Misano nell’appuntamento italiano del GT4 European Series. Per loro il terzo posto in Gara 1 e quarta posizione nella seconda manche. Rimanendo sempre in tema pista, non ha sfigurato a Le Mans Alessandro Pedini Amati che al Rotax International chiude al 48esimo posto su 100 partenti.

Infine il rally, a Viterbo al Rally delle Valli Ossolane l’equipaggio di Nicolò Ardizzone navigato da Valentina Pasini chiude al terzo posto di classe Rally4 e diciassettesimi assoluti. Al Rally Storico Campagnolo, Francesco Bartolini, alle note di Davide Biasolo, ha chiuso secondo di classe 4/J1/A 2000 e 28esimo assoluto.

Scuderia San Marino