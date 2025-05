Scuderia San Marino. Coppa Romagna Slalom, vittoria di classe per Montagna e Micelli. A podio anche Massa e Casali

Il fine settimana della Scuderia San Marino ha regalato tre podi di categoria, tutti arrivati nella Coppa Romagna Slalom a Forlimpopoli. Nicola Montagna e Selenia Micelli conquistano la vittoria di classe RallyB, secondo posto di classe RallyC per Walter Massa e Marco Casali termina sul terzo gradino del podio di categoria STC.

Su pista, il circuito di Zandvoort e quello di Spa non sono fortunati per i piloti della Scuderia San Marino. Per Paolo e Davide Meloni, impegnati nel GT4 European Series, ottavo posto in Gara 1 e nella seconda manche fuori dalla Top Ten di categoria. Luciano Privitelio ha preso parte alla gara valevole per il GT Open Europe in Belgio, arrivando diciannovesimo e diciassettesimo nelle due prove.

Scuderia San Marino