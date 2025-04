Scuderia San Marino. Dal Piemonte arrivano podi con Darderi e Marchioro, su pista a podio i Privitelio al Trofeo Lamborghini Europa

Per la Scuderia San Marino è stato un weekend all’insegna del successo nell’organizzazione e buona riuscita nel 24° Rally Bianco Azzurro, ma i piloti della società motoristica sammarinese sono stati impegnati anche in altre gare fuori dai confini della Repubblica.

Dal Rally del Piemonte arrivano numerose soddisfazioni. Per l’equipaggio formato da Giorgio Cogni e Daiana Darderi arriva la vittoria nelle Due Ruote Motrici Pirelli e il secondo posto di classe Rally4 a bordo della Peugeot 208 GT Line. Sorride anche Giacomo Marchioro, che affiancato da Daniele Conti, chiude al terzo posto della classifica relativa al Campionato Italiano Assoluto Rally Junior. Per Valentina Pasini, alle note di Giovanni Battista Dello Russo, 31esimo piazzamento assoluto e sesto nel Campionato Yaris GR.

In Sardegna è andato in scena il Rally Storico Costa Smeralda, al quale l’equipaggio Sergio Galletti – Mirco Gabrielli, dopo aver guidato per alcuni tratti al secondo posto assoluto, chiude con uno sfortunato ritiro.

Al ‘Paul Ricard’ è iniziata la stagione su pista. Nel Fanatec GT Challenge Mattia Drudi inizia con il quinto posto finale; passando al Lamborghini Super Trofeo Europa Luciano e Donovan Privitelio chiudono la prima gara di LC Cup al terzo posto e la seconda manche al sesto. Infine, sono scesi in pista anche Paolo e Davide Meloni al GT4 European Series con un ottavo e settimo posto.