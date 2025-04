Scuderia San Marino. I kart ripartono dal Rotax Max Challenge

Aprile segna l’inizio del Campionato Rotax Max Challenge di kart con il primo round che si correrà sul circuito di Jesolo. Quattro i giovani piloti della Scuderia San Marino, che in questa stagione prenderanno parte alla manifestazione: Giacomo Marchioro, Alessandro Pedini Amati, Lorenzo Leardini e Nicolas Tagliaferri.

Su pista, l’Autodromo “Piero Taruffi” di Vallelunga ospita la tappa del National GT Challenge – PNK Motorsport che vedrà impegnato Stefano Valli a bordo della Mercedes Amg GT4.

Per il rally il Rally della Marca avrà come protagonisti per la Scuderia San Marino i due navigatori Massimo Bizzocchi e Samanta Grossi al fianco di Giuseppe Testa e Lorenzo Grani. Weekend di eventi per Paolo Diana al Fano Motor Show.