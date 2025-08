SCUDERIA SAN MARINO. Le parole dei protagonisti alla vigilia del Circuito San Marino

La Scuderia San Marino è entrata nella settimana che porta al Circuito San Marino, secondo evento della stagione promosso dalla società sammarinese e giunto alla cinquantaduesima edizione.

Venerdì 8 e sabato 9 agosto la zona industriale di Gualdicciolo si trasformerà per ospitare tanti piloti e navigatori sammarinesi e da tutta Italia per una gara che è sempre molto sentita nel circondario. Venerdì si inizierà con la distribuzione dei documenti e le verifiche sportive, per poi iniziare la gara – composta da tre manche con quattro giri cronometrati ognuna – alle 12:00 di sabato 9.

Nella conferenza stampa di presentazione sono intervenuti alcuni protagonisti della manifestazione. A prendere la parola per primo è stato il presidente della Scuderia San Marino, Roberto Selva, che ha dichiarato: “Il Circuito è sempre una grande festa per tutti i piloti, per noi si rivela sempre un bel format con tanto divertimento assicurato. Al momento si sta delineando un bel parco macchine, soprattutto storiche e ci aspettiamo anche altre iscrizioni prima della chiusura”.

Sarà della corsa anche lo storico navigatore sammarinese Livio Ceci, alle note di Angelo Montanari, equipaggio che l’anno scorso ha chiuso al quarto posso finale.

”Personalmente questa è una gara che mi piace veramente tanto, tutti i percorsi affrontati in questi anni sono stati belli e veloci. Il Circuito è stata una grande intuizione della Scuderia e il fatto che siamo giunti alla cinquantaduesima edizione lo dimostra”.

Tra i piloti invece la presenza del giovane pilota Kevin Casadei, giunto alla terza partecipazione al Circuito San Marino a bordo della BMW 318 Ti Compact E36. “Mi auguro di fare meglio dell’anno scorso, dove un problema subito al primo giro ha compresso la nostra partecipazione e che ci siano delle buone condizioni in meteo, in grado di offrire anche spettacolo a tutte le persone che ci vengono a vedere”.

Sempre importante il sostegno della Fams in tutte le iniziative della Scuderia San Marino, così come confermato da Marco Vicino, membro federale: “Siamo giunti al giro di boa della stagione automotoristica sammarinese e il Circuito rappresenta sempre una tappa importante e apprezzata da tutti quanti, che anche la Fams sostiene piacevolmente”.