Scuderia San Marino. Nel fine settimana si corre il Rally Bianco Azzurro, le parole dei protagonisti

Tutto pronto per l’edizione 2025 del Rally Bianco Azzurro, manifestazione organizzata dalla Scuderia San Marino, che si terrà nel weekend di sabato 12 e domenica 13 aprile.

La conferenza stampa precedente all’evento ha visto coinvolti il presidente della società sammarinese, Roberto Selva, Marco Cavalli in rappresentanza della Fams e per i piloti nel moderno Davide Simoncini e nello storico Enrico Ercolani Volta.

“Stiamo avendo un buon riscontro per quanto riguarda l’elenco iscritti – commenta Selva -. Stiamo notando anche nelle gare italiane sempre maggiori difficoltà nell’organizzazione e devo dire che anche noi quest’anno abbiamo fatto gli straordinari, ma siamo felici di aver allestito questa gara. Riconfermato il format dello scorso anno che tanto è piaciuto e prevede come anno scorso le prime due prove speciali da disputarsi sabato sera, per poi concludere il tutto nel primo pomeriggio di domenica con arrivo in Piazza Bertoldi. La novità del 2025 sarà l’arrivo di una prova che arriverà a Montegiardino”.

Dalla parola degli organizzatori a quella dei protagonisti veri e propri. Per Davide Simoncini un commento sulle sensazioni in vista del Rally Bianco Azzurro: “Partecipare a una gara in casa è sempre bello ed emozionante, soprattutto perché si vedono tanti amici, vetture e si corre su strade già conosciute. Per questo Bianco Azzurro sarò insieme a Umberto Bollini su Skoda Fabia, ci siamo trovati bene al Ronde Halloween 2024 e ho deciso di rinnovare la fiducia in lui cercando anche di fare delle gare fuori in questo anno”.

Emozionato anche Enrico Ercolani Volta, al debutto su un tracciato sammarinese dopo aver passato gli ultimi tre anni nel direttivo della Scuderia San Marino e con un’esperienza nell’allestimento della manifestazione. “Non vedo l’ora di partecipare al Bianco Azzurro, la cosa più importante è divertirsi e qualsiasi risultato arriverà lo teniamo. È un anno che non corro su asfalto e sicuramente tra gli obiettivi c’è anche quello di riuscire a portare a termine la gara. Nello storico ci sono tanti buoni piloti ed è una categoria molto agguerrita. Conosco già una prova, rimasta invariata dall’anno scorso mentre ancora devo analizzare bene le altre”.

Infine, Marco Cavalli che parla positivamente della Scuderia San Marino: “La Fams continua a lavorare con armonia insieme alla Scuderia. Il fatto che il Direttivo sia stato confermato quasi in blocco, a parte qualche uscita, è un buon segnale di continuità ed è stato apprezzato anche dai piloti”.