Scuderia San Marino. Nel weekend si corre il San Marino Rally con tanta presenza della Scuderia

Nel fine settimana la Repubblica di San Marino torna a ospitare eventi motoristici e la scena sarà caratterizzata dal San Marino Rally e San Marino Rally Historic, organizzato dalla Federazione Auto Motoristica Sammarinese.

Sei equipaggi saranno al via nel Campionato Italiano Rally Terra a partire da Roberto Selv a alle note di Davide Bartolini; Elia Pignani sarà con Luca Mack, mentre Jader Vagnini sarà navigato da Genny Moruzzi. Equipaggi interamente sammarinese con Maicol Lanci e Fabio De Luca insieme a Giacomo Marchioro e Daniele Conti, impegnati nel CIRT Junior. Infine, nel moderno ci sarà anche Emanuele Tinazzi con al fianco Emanuele Mischi.

Numerosa la partecipazione alla classifica storica con dodici vetture iscritte. Nicholas Ciacci sarà con Alessandro Podeschi, Simone Corcelli verrà affiancato da Michele Fabbri, Gilberto Pennacchini con Giuseppe Fanelli, Stefano Rosati e Salvatore Tontini, Nicolò Fedolfi avrà alle note Livio Ceci. Nemo Mazza sarà coadiuvato da Riccardo Biordi, Bruno Pelliccioni con Mirco Gabrielli, Stefano e Michele Pellegrini, Corrado Costa con Domenico Mularoni, Marco Fantini con Lorenzo Ercolani, Renato Ambrosi sarà affiancato da Armando Bianchini.

Spazio anche al Rally Internazionale del Casentino, nel moderno parteciperanno Davide Simoncini navigato da Umberto Bollini e Daiana Darderi sarà alla destra di Salvatore Lo Cascio, con l’equipaggio che sarà impegnato nella Toyota GR Cup. Nello storico Alessandro Fedolfi farà squadra con Adriano Giannini, Andrea Machetti avrà come navigatore Fabio Agostini e infine Francesco Bartolini sarà alle note di Davide Biasolo.

A Predappio, nell’Appennino emiliano-romagnolo, va in scena la Coppa Romagna Slalom, gara sempre molto partecipata per i portacolori della Scuderia San Marino.

Giuseppe Macina sarà in coppia con Andrea Righi, Giovanni Muccioli con Cristiano Colombari, Matteo Mazza con Claudia Moroni, Nicola Montagna e Selenia Miceli, Roberto e Riccardo Bertozzi, Gilberto e Arianna Palazzi ed Enrico De Marini e Marco Casali.

Impegni anche su pista. Al Mugello spazio al quinto e sesto round del Porsche Carrera Cup Italia con Lorenzo Cheli e Luciano Privitelio per il Campionato Italiano GT. Mattia Drudi vola in Brasile per la quinta tappa del World Endurance Championship con la 6 ore di San Paolo, mentre Giacomo Altoè sarà in Canada per proseguire il campionato IMSA in Canada.

Scuderia San Marino