Scuderia San Marino. Nel weekend spazio a Targa Florio, Rotax Max Challenge e pista

Scuderia San Marino sempre impegnata su numerosi fronti e anche nell’imminente fine settimana si prevedono impegni con rally, pista e kart.

Il Targa Florio sarà valido per il terzo appuntamento del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco e vedrà impegnati Jacopo Bergamin navigato da Angela Diener, Daiana Darderi sarà alle note per Giorgio Cogni, mentre Giacomo Marchioro con Daniele Conti farà classifica nel CIR Junior e Valentina Pasini, naviga per Nicolò Ardizzone, nel Trofeo Lancia.

Nicolas Tagliaferri, Lorenzo Leardini e Alessandro Pedini Amati correranno sulla pista di Castelletto per il secondo round del Rotax Max Challenge.

Su pista, Mattia Drudi correrà la 6 ore di Spa nel World Endurance Championship e resterà in Belgio per una giornata di test martedì 13 maggio, in previsione della tappa del Fanatec GT a giugno. Viaggio oltre oceano per Giacomo Altoè, che è in Texas per il Campionato IMSA WeatherTech SportsCar insieme al team Dragon Speed. Sul circuito di Magione Francesco Cunsolo sarà protagonista nella FX Formula 4, mentre Federico Ugo Bagnasco nel MINI Challenge. Impegno in Italia anche per Stefano Valli, che correrà al Mugello per la tappa del National GT Challenge.

