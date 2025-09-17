Scuderia San Marino. Podi dal Rally del Lazio e Alto Appenino Bolognese

Gioie e podi per i piloti della Scuderia San Marino, che anche nell’ultimo fine settimana sono tornati a casa con ottimi risultati dalle gare alle quali hanno preso parte.

In particolare è il rally a sorridere alla società sammarinese: dal Rally del Lazio l’equipaggio Nicolò Ardizzone e Valentina Pasini si aggiudica la vittoria nella categoria Junior del campionato Lancia e terminano al ventunesimo posto assoluto. Quarto posto di categoria Master nel campionato Lancia per Giorgio Cogni, navigato dalla sammarinese Daiana Darderi. Ottimo risultato anche per Giacomo Marchioro e Daniele Conti, che ottengono il secondo posto nel campionato italiano Junior mantenendo la leadership di categoria.

Al Rally Alto Appenino Bolognese Cosimo Bombara, navigato da Pietro Bergamelli, conclude al secondo posto di classe N3 e al ventisettesimo assoluto. Weekend da dimenticare per Lorenzo Grani e Samanta Grossi, che incorrono nel ritiro.

Su pista si è corso al Mugello la sesta tappa del Campionato Italiano GT. Emanuele Zonzini ed Emanuel Colombini hanno chiuso in trentesima posizione, mentre ha partecipato all’appuntamento italiano anche Giacomo Altoè che ha chiuso ventunesimo.

Infine l’appuntamento con gli eSports di Bryan Toccaceli, che non è riuscito a staccare il pass per l’accesso al Campionato italiano ACI Hyper GT terminando al quarantunesimo posto.

Scuderia San Marino