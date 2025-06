Scuderia San Marino. Podi di classe per Bizzocchi e Bombara, su pista terzi Paolo e Davide Meloni

Weekend in chiaroscuro per la Scuderia San Marino che raccoglie buoni risultati su pista con Paolo e Davide Meloni, che nella tappa francese del GT4 che salgono sul terzo gradino del podio di categoria in Gara 2, mentre sono quarti nella prima manche. Spazio anche alla 7h di Misanino: la squadra SM Corse formata da Andrea Santi, Ugo Federico Bagnasco e Diego Sicuro termina al sesto posto di categoria Gent. Sempre su pista si registrano due sfortunati ritiri per Mattia Drudi alla 24 ore del Nurburgring e per l’equipaggio Emanuele Zonzini ed Emanuel Colombini a Monza nel campionato tricolore GT.

Due podi anche nel rally. Al Rally dell’Appenino Reggiano Massimo Bizzocchi, alle note di Federico Francia, si classifica al decimo posto assoluto e al secondo di classe Rally4. Argento anche per Cosimo Bombara di classe N3, che ha chiuso la sua gara al quarantesimo posto della classifica generale. 31esima posizione assoluta per Davide Simoncini e Umberto Bollini al Rally San Martino di Castrozza.

Più complicato il weekend dei portacolori della Scuderia San Marino nei kart. Nel Rotax Max Challenge di categoria Junior Nicolas Tagliaferri è nono e Lorenzo Leardini quattordicesimo, mentre nei Senior Giacomo Marchioro è ventunesimo e Alessandro Pedini Amati ventiduesimo di categoria Dd2.

Scuderia San Marino