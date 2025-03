Scuderia San Marino, rally: il Val d’Orcia si prende la scena per moderno e storico

Secondo appuntamento stagione per il Campionato Italiano Rally Terra, che fa tappa a Siena e precisamente in Val d’Orcia per la 16a edizione dell’omonimo rally moderno e storico.

Gara immancabile anche per i tesserati della Scuderia San Marino, che hanno quest’anno hanno aderito in massa. Jader Vagnini sarà affiancato da Elena Cecconi sulla classica Skoda Fabia con il numero 23, Daiana Darderi naviga Emanuele Dati con la Skoda Fabia Evo e Diego Zanotti è alle note di Marco Mangiarotti.

Dodici equipaggi hanno fatto la loro iscrizione nello storico. Al via ci saranno Renato Ambrosi con Armando Bianchini su Volkswagen Golf Gti, Simone Corcelli e Michele Fabbri a bordo della BMW 320 e sempre a bordo della vettura tedesca anche Enrico Ercolani Volta e Giuliano Calzolari, Bruno Pelliccioni sarà navigato da Mirco Gabrielli in partenza con Ford Escort, Nemo Mazza e Riccardo Biordi avranno a disposizione la variante MK2 della livrea statunitense, mentre per Nicolò Fedolfi e Livio Ceci l’italiana Lancia Delta HF. Corrado Costa e Domenico Mularoni saranno su Opel Corsa così come Marco Fantini e Umberto Bollini. Stefano Pellegrini verrà navigato da Natascia Biancolin; Nicholas Ciacci da Federico Della Vecchia; Alessandro Fedolfi verrà affiancato da Jessica Femia e Andrea Machetti da Fabio Agostini.

Nei kart debutto stagione per Francesco Cunsolo al primo round del Campionato FX Formula 4 a Misano con il team Drue Speed by Facondini.

