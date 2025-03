Scuderia San Marino. Riparte il Campionato Italiano Rally Terra con la prima tappa a Foligno, fari puntati anche sulla pista coi test ufficiali del Fanatec GT Challenge

La Scuderia San Marino è pronta a tornare in pista per un altro weekend di gare, in cui saranno protagonisti i suoi piloti impegnati su terra e in pista.

Marzo apre ufficialmente le porte al primo round del Campionato Italiano Rally Terra e Campionato Italiano Rally Terra Storico con la gara a Foligno.

La terza edizione del Rally Città di Foligno vedrà impegnati nel moderno Jader Vagnini, affiancato da Carlotta Romano con la sua immancabile Skoda Fabia, e Roberto Selva, che navigherà il pilota Davide Bartolini con Peugeot 208 GT Line.

Massiccia presenza nello storico con ben otto equipaggi che prenderanno parte alla gara. Non mancheranno le colonne portanti del rally biancazzurro su terra come Bruno Pelliccioni, navigato da Lorenzo Ercolani; Nemo Mazza sarà insieme a Marco Cavalli; Corrado Costa verrà affiancato da Riccardo Biordi; Nicolò Fedolfi farà coppia con Livio Ceci e Stefano Camporesi con Giancarlo Rossini. Novità rappresentante da Enrico Ercolani Volta e Daniele Conti; Gilberto Pennacchi e Giuseppe Fanelli; Renato Ambrosi con Andrea Macron.

Si alza il sipario anche sulla stagione della pista con i primi test ufficiali del Fanatec GT World Challenge sul circuito “Paul Ricard”. Saranno Mattia Drudi, fresco di firma con Aston Martin, e Giacomo Altoé, pilota Ferrari che correrà con il Team Frey Racing nel campionato Sprint del Fanatec GT, a rappresentare la Scuderia San Marino.

Scuderia San Marino