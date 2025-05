Scuderia San Marino. Selva a podio all’Adriatico, Zonzini e Colombini terzi di classe nel GT Endurance Italiano

Maggio si è aperto con due impegni su pista per la Scuderia San Marino e la partecipazione al Rally Adriatico, terzo appuntamento del Campionato Rally Italiano Terra. Sulle strade bianche vicino a Cingoli secondo posto di classe Rally4 per Roberto Selva, che ha navigato Davide Bartolini. Weekend amaro per Daiana Darderi e Diego Zanotti, alle note di Marco Dallamano e Marco Mangiarotti, costretti al ritiro.

Su pista, il Misano World Circuit ha ospitato le gare del Campionato Italiano GT Endurance e il Porsche Carrera Cup Italia. Nel GT Emanuele Zonzini ed Emanuel Colombini hanno chiuso al dodicesimo posto assoluto e al terzo di categoria GT3AM; nel campionato dedicato alle Porsche invece debutto per il sedicenne Lorenzo Cheli che chiude la prima gara in 31esima posizione e Gara 2 al 25esimo posto.

Scuderia San Marino