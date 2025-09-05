Scuderia San Marino. Settembre al via con appuntamenti dalla velocità allo Slalom

Il mese di settembre si apre con le gare dei piloti sammarinesi su pista, kart e Slalom.
Dopo la gara in terra tedesca al Nurburgring, Mattia Drudi si sposta in Francia a Le Mans per il sesto round del World Endurance Championship insieme al The art of Racing Team.
Al Mugello, invece, prosegue il campionato National GT Challenge – PNK Motorsport con Stefano Valli impegnato sul circuito fiorentino.
Per Nicolas Tagliaferri prosegue l’avventura a Sarno nel campionato Rotax Euro Trophy, mentre a Galeata, in provincia di Forlì-Cesena, spazio alla Coppa Romagna Slalom che vedrà impegnati Nicola Montagna in coppia con Selenia Micelli, Roberto e Riccardo Bertozzi, Marco Casali, Giuseppe Macina con Elia Albani.
Scuderia San Marino