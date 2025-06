Scuderia San Marino. Stefano Valli strepitoso al Time Attack, vittoria assoluta e di classe con la Mercedes AMG

È stato un fine settimana ricco di emozioni e risultati per la Scuderia San Marino, che ha visto i suoi piloti impegnati su più fronti tra circuiti internazionali, slalom e cronoscalate.

Straordinaria performance di Stefano Valli, che ha dominato il Time Attack al Red Bull Ring al volante della sua Mercedes AMG. Valli ha conquistato il primo posto assoluto e primo di classe GT3, portando sul gradino più alto del podio i colori della Scuderia San Marino in un contesto di altissimo livello tecnico.

Sempre su pista, ottime prestazioni per Luciano Privitelio, protagonista al volante nel campionato GT Open Europe. Il pilota del club sammarinese ha chiuso Gara 1 con un solido ottavo posto, migliorandosi ulteriormente in Gara 2 dove ha tagliato il traguardo in settima posizione. Trasferta impegnativa per Lorenzo Cheli, che ha preso parte alle due gare del weekend di Porsche Carrera Cup a Vallelunga, chiudendo Gara 1 in 23ª posizione e Gara 2 in 24ª. Un’esperienza importante che arricchisce il suo percorso in una delle serie monomarca più competitive d’Europa.

Risultati degni di nota anche nello slalom, dove diversi equipaggi della Scuderia si sono messi in evidenza: nella classe STC, Marco Casali conquista il podio con un terzo posto. Quinta posizione per l’equipaggio Muccioli/Colombari, mentre Macina/Albani chiudono all’ottavo posto. Mazza/Moroni si classificano quarti nella classe D2 e Montagna/Micelli si piazzano quarti nella classe RallyB, confermando la competitività del team anche in questa specialità.

