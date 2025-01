Scuderia San Marino sugli scudi nella gara di casa, tanti podi e vittorie di classe

La gara di casa regala sempre emozioni e il San Marino Rally, giunto alla edizione numero 52, non ha deluso le aspettative per la Scuderia San Marino che ha ottenuto numerose soddisfazioni sia nel moderno, con tante vittorie nelle diverse classi, sia nello storico.

Il dodicesimo posto assoluto di Jader Vagnini e Giulia Cefis certifica l’esperienza del pilota sammarinese sulle strade biancazzurre, confermandosi tra i primi piloti del CIRT. Vittoria di classe N5 per Riccardo Rigo navigato da Daiana Darderi, che si aggiudica anche il Memorial Silvio Stefanelli, assegnato al miglior navigatore sammarinese.

Ventiduesima posizione assoluta per l’equipaggio formato da Davide Bartolini e Roberto Selva, mentre Andrea Righi e Umberto Bollini trionfano nella classe Rally4/R2. Maicol Lanci e Fabio De Luca si aggiudicano il primo posto di classe N2, nella RS 2.0 Plus trovano il successo Giuseppe Macina e Simone Manzaroli. Infine, l’equipaggio tutto al femminile Ranalli – Pasini è 51°. Sfortunata la gara per Simone Temeroli e Davide Simoncini, costretti al ritiro così come Mirco Gabrielli con Michele Milani. I buoni risultati dei piloti targati Scuderia San Marino hanno contribuito al secondo posto a squadre nella Coppa riservata alle scuderie.

Nello storico la Ford Escort guidata da Bruno Pelliccioni insieme a Lorenzo Ercolani conclude terza assoluta e al secondo posto di classe 3-4/2000, seguita in terza posizione da Nemo Mazza e Riccardo Biordi. Primi di classe 1-2/2000 Sergio Bartolini e Federica Del Sordo.

Salgono sul secondo gradino del podio Nicolò Fedolfi e Livio Ceci nella classe J2/N-A/>2000 4 ruote motrici, mentre nelle due ruoti motrici argento per Gilberto Pennacchini e Giuseppe Fanelli. Vittoria per Renato Ambrosi e Andrea Marcon, davanti a tutti nella classe 1-2/1600.

Tutti gli ottimi piazzamenti dei piloti hanno regalato alla Scuderia il secondo posto nello storico. È stato un San Marino Rally non troppo fortunato per alcuni equipaggi che sono stati costretti al ritiro: Costa-Mularoni; Corcelli – Fabbri; Moroni – Conti e Camporesi – Rossi.

Continua l’ottimo momento di forma di Giacomo Altoè, che in Spagna, sul circuito di Jerez de la Frontera, impegnato nel Trofeo Pirelli del Ferrari Challenge Europe, domina Gara 1 con pole position e vittoria; miglior tempo di partenza anche nella seconda manche, conclusa al terzo posto.

Nel fine settimana è proseguita anche la Coppa Romagna Slalom, alla tappa di Palagano 48° posizione assoluta per il duo della Scuderia San Marino De Marini – Zafferani.

