Scuderia San Marino. Un weekend a tutto gas tra rally, kart e grandi ritorni sui tracciati internazionali

Il weekend in arrivo si preannuncia ricco di emozioni per gli amanti del motorsport. Sia sul territorio nazionale che internazionale si susseguono eventi di altissimo livello che vedranno protagonisti i tesserati della Scuderia San Marino.

Partendo dal rally i nostri navigatori saranno impegnati sulle strade del Rally Due Valli dove troveremo Valentina Pasini, Daiana Darderi e Umberto Bollini rispettivamente al fianco di Nicolò Ardizzone, Giorgio Cogni e Gianfranco Belletti.

Mentre Mirco Gabrielli affiancherà Marcogino Dall’Avo nella tappa di Campionato Italiano Rally Auto Storiche prevista in Valsugana.

In terra spagnola, al Rally Festival Hoznayo, Paolo Diana e Kevin Casadei in coppia con Daniele Conti non faranno di certo mancare lo spettacolo sulle strade che li hanno visti protagonisti anche lo scorso anno.

Passando alla pista e piu’ precisamente sul circuito di Cremona si terrà il terzo appuntamento del campionato Rotax Max Challenge, dove saranno impegnati nelle rispettive categorie Giacomo Marchioro, Alessandro Pedini Amati, Nicolas Tagliaferri e Lorenzo Leardini.

Spostandosi poco piu’ a nord, sul prestigioso circuito di Monza troveremo in pista Mattia Drudi nel round italiano del Fanatec GT World Challenge e la coppia padre-figlio, Luciano e Donovan Privitelio impegnati nel campionato Lamborghini Super Trofeo Europa.

Nel circuito di Varano, dove è ospitato il campionato FX Formula 4, sarà della partita Francesco Cunsolo reduce dal podio di Magione.

Infine continua l’avventura nel campionato IMSA di Giacomo Altoe’ che sarà impegnato nel circuito cittadino di Detroit con il team Dragon Speed.

