Scuderia San Marino: Zanotti trionfa in Croazia, gioie anche per Bizzocchi, Tasselli e Davide e Paolo Meloni 

È stato un fine settimana da ricordare per i navigatori della Scuderia San Marino. In Croazia esulta Diego Zanotti, che insieme a Roberto Camporese, ha trionfato in classe S3 all’INA Rally Porec, chiuso in ottava posizione assoluta.

Il Rallye Sanremo regala soddisfazioni a Massimo Bizzocchi e Alice Tasselli. Il navigatore di Ivan Ferrarrotti chiude al quinto posto della classifica assoluta e conclude la stagione del Campionato Italiano Rally Promozione al secondo posto. “È stato un risultato inaspettato e di cui sono siamo estremamente contenti. La stagione è iniziata dal Ciocco con avversari tosti e preparati. Ivan (Ferrarotti) non faceva questo campionato da anni, siamo stati costanti per tutto il calendario e non abbiamo fatto errori, grazie anche al supporto del team PA Racing che ci ha messo a disposizione una macchina molto performante e a tutti coloro che ci hanno aiutato. A Sanremo siamo arrivati da terzi in classifica e l’obiettivo era mantenere la posizione, poi complice qualche problema degli altri equipaggi e le insidie del tracciato, il più difficile del calendario, siamo riusciti a finire al secondo posto. Siamo contenti anche per il quinto posto assoluto, risultato che ci permette di ottenere punti importanti nella classifica del CIAR” ha commentato Bizzocchi.

Seconda posizione anche per Alice Tasselli insieme a Cristina Campora, l’equipaggio con la Peugeot 106 ha portato a casa l’argento di classe A6.

Su pista si comportano egregiamente Davide e Paolo Meloni: a Barcellona i due ottengono un doppio secondo posto di categoria Am.

La città spagnola è sfortunata per Mattia Drudi, che non riesce ad arrivare a punti ed è costretto al ritiro nel GT World Challenge.

Altra coppia padre-figlio è quella di Luciano e Donovan Privitelio che nel campionato italiano Gran Turismo al Mugello concludono le due manche in 24esima e 21esima posizione.

