Scuola elementare di Cesena evacuata: malori tra insegnanti e verifiche sulle cause

Una mattinata difficile alla scuola elementare Bruno Munari di S. Egidio, nel comune di Cesena, ha portato a un intervento di emergenza e a controlli approfonditi. Intorno all’ora di ricreazione, alcune insegnanti hanno manifestato sintomi quali malessere e bruciore alla gola, portando all’evacuazione dell’edificio e all’intervento dei sanitari del 118. Tre maestre sono state trasportate in pronto soccorso per accertamenti, mentre i vigili del fuoco hanno condotto verifiche per escludere perdite di gas o altre emergenze tecniche.

Le prime ipotesi si sono concentrate su un possibile sversamento di sostanze chimiche, in particolare l’uso di acido muriatico durante le operazioni di pulizia di alcuni ambienti scolastici. Non sono state trovate tracce certe di questa accusa, e le autorità hanno continuato le indagini con l’ausilio di tecnici di Arpae, che hanno eseguito controlli con dispositivi elettronici per analizzare l’aria all’interno e nelle aree circostanti, incluso il cantiere edile vicino alla scuola.

Per motivi di sicurezza, la ricreazione dei bambini è stata protratta in cortile fino alla fine delle lezioni, mentre l’edificio rimarrà vuoto fino a nuove verifiche. In considerazione dei controlli in corso, la scuola elementare di S. Egidio resterà chiusa anche nella giornata di sabato 31 maggio. Le indagini continueranno per chiarire l’origine dei malori e garantire la sicurezza delle strutture.