Scuolabus in fiamme, 10 bambini salvi vicino a Firenze

Uno scuolabus con a bordo una decina di bambini ha preso fuoco a Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze: nessuno di loro è rimasto ferito.

L’incidente è avvenuto attorno alle 16 in via Buozzi a Grassina: ad andare in fiamme un mezzo della società ‘Re Manfredi’ che gestisce il servizio di trasporto scolastico per conto del Comune.

Appena il conducente ha notato del fumo, si è immediatamente fermato e ha fatto scendere i bambini e l’accompagnatrice che era con loro, allontanandoli per metterli in sicurezza.

Gli alunni sono stati accolti all’interno di una abitazione in attesa dell’arrivo di un altro pulmino per proseguire il viaggio di ritorno a casa.

“L’incolumità dei bambini e degli operatori è la assoluta priorità – le parole del sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Pignotti – Proprio per questo avvieremo subito i doverosi accertamenti e indagini per comprendere le cause dell’accaduto”.

Ansa