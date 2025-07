Se vincesse lei … di Sergio Pizzolante

Se vincesse lei

Ho provato a fare mente locale.

La Schlein che vince le elezioni.

Cosa succederebbe.

Ora, è una ipotesi surreale, perché le cose che sto per dire sono, sarebbero, le ragioni per le quali non può vincere. Ma attenzione.

Questo nel mondo reale, però noi siamo nel mondo surreale.

Il mondo in cui può vincere Trump, dove Salvini fa il vice premier, dove Conte fa il capo partito e il capo popolo, dove il capo della NATO fa il valletto di corte, dove appunto, quelli che erano comunisti seri e duri, si fanno fregare da una ragazza che voleva occupare il Pd. Riuscendoci poi.

Ecco, in questo mondo, cosa succederebbe se vincesse la Schlein?

Altra precisazione: magari, quasi per certo, farebbe cose molto diverse da quelle che dice.

Ma ragioniamo sulle cose che dice. E che fa.

1. il Pd sarebbe un partito alla Melanchon, in gonnella, i riformisti fuori, azzerati, Furfaro Ministro dell’industria , Fratoianni Ministro dell’immigrazione, sua moglie Ministro del lavoro, Conte Ministro degli esteri, Bonelli all’Ambiente, Ruotolo Ministro dell’Interno, Serracchiani alla Giustizia.

2. Il Pd porterebbe i socialisti europei fuori dall’alleanza con la Von der Lyen. Europa quindi senza maggioranza socialisti, popolari, liberali. Con l’obbligo, in alternativa al fallimento, per il Ppe, di sposare il caos dell’alleanza con l’estrema destra.

3. La Premier Schlein si schiererebbe,grazie anche alla alleanza con Conte, per la resa dell’Ucraina e per il ritorno al gas russo.

4. Il governo italiano non aderirebbe al piano di difesa europeo, portando cosi l’America a fare da sola e l’Europa a rimanere sola, sola alla romana…

5. Nella guerra Israele Iran staremmo con Khamenei in attesa della bomba atomica iraniana per poi far dire agli Orsini di turno che l’Iran non si può battere e quindi ci conviene mettere tutti il velo. A quel punto bisognerebbe avere una casa in Svizzera.

Ecco. Più o meno così.

Sergio Pizzolante