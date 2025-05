Secchiano, scontro all’alba sulla Marecchiese: giovane illeso dopo il ribaltamento dell’auto

Erano da poco passate le otto di mercoledì 7 maggio, quando la quiete della Marecchiese è stata spezzata da uno schianto. All’uscita del centro abitato di Secchiano, nei pressi della rotatoria per i campi sportivi, due auto si sono scontrate violentemente. Una Fiat Panda e un’Opel utilitaria, entrambe guidate da giovani residenti in zona. Uno scontro improvviso, nato da un tamponamento, che ha fatto cappottare la Opel nel cuore dell’ora di punta.

Secondo una prima ricostruzione, la Panda, al volante una ragazza diretta verso Rimini, era in fase di marcia regolare quando è stata tamponata dalla Opel guidata da un diciannovenne. L’impatto è stato così violento da far ribaltare l’auto del ragazzo, che è finita ruote all’aria sull’asfalto.

Chi ha assistito alla scena ha parlato di attimi interminabili. Il conducente della Opel, fortunatamente illeso, è stato trovato in stato di forte disorientamento. I primi a soccorrerlo sono stati i sanitari della Croce Verde di Novafeltria, intervenuti insieme ai Vigili del Fuoco e alla Polizia Municipale. I carabinieri, giunti poco dopo, hanno coordinato la viabilità per evitare ulteriori disagi su una strada già congestionata.

La scena è rimasta sotto osservazione per oltre un’ora, con i mezzi coinvolti che occupavano parte della carreggiata e il traffico bloccato in entrambe le direzioni. Solo verso metà mattinata la situazione è tornata alla normalità.

Per fortuna, non ci sono feriti gravi. Ma l’incidente rimane un monito. Una distrazione, una frazione di secondo, e la strada può trasformarsi in pericolo. Lo sanno bene, oggi, i due giovani che si sono incrociati nel posto e nel momento sbagliati.