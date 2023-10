SECONDA TAPPA, DI GIORNO, A RALLYLEGEND: SPETTACOLO, AGONISMO E UNA FOLLA ENORME

Tanto, tantissimo pubblico, un abbraccio enorme e a momenti soffocante. Ci vogliono essere tutti a Rallylegend, che oggi presentava la seconda tappa del rally, prima alla luce del giorno. Bella la lotta in testa alla classifica delle “Historic”, dove il neo campione italiano rally auto storiche Matteo Musti, con con Marsha Zanet a fianco (Porsche 911 RS) sono riusciti a portare fino a 18”3 il vantaggio su Simone Brusori e Salvatore Tridici, anche loro su Porsche 911 RS. Terzo e primo degli equipaggi sammarinesi in classifica quello composta da Stefano Rosati, sempre presente a Rallylegend con la sua Talbot Lotus, dove lo affianca Salvatore Tontini.

Ancora tre Subaru Impreza 555 in testa alla classifica delle “Classic” e, come a fine tappa uno, è ancora Tony Cairoli, con Eleonora Mori al quaderno delle note, a menare la danza, anche se non riesce a staccare il deciso pilota argentino Marcos Ligato, con Ruben Garcia alle note, per più di circa 6 secondi, mentre accusa un ritardo di oltre un minuto il terzo sul podio, Gustavo Trelles, con Jorge Del Buono, equipaggio uruguaiano.

La categoria “WRC” anche al termine di questa seconda tappa vede confermarsi in testa alla classifica Luca Pedersoli, affiancato da Andrea Adamo, con la Citroen C3 Wrc Plus, che incrementano il loro vantaggio fino ad oltre 45 secondi sul secondo equipaggio in classifica, che è ancora quello composto dagli svizzeri Sebastien Carron e Romain Lambiel su Skoda Fabia R5. Ancora due equipaggi elvetici al terzo posto, dove troviamo ancora Puricelli-Medici (Citroen DS3 WRC). Al sesto posto assoluto il più volte campione italiano rally Piero Longhi, con Marco Miroballi, che si sono ben difesi con la grintosa ma meno potente Renault Clio Super 1600.

“SPEED LEGEND”, PRESSO LO STAND SPARCO, EVENTO CLOU DEL SABATO A RALLY VILLAGE

Affollato di spettatori come tutti gli eventi al Rally Village, “Speed Legend” è il momento in cui Rallylegend premia i campioni di tutte le specialità con meriti particolarmente “leggendari” nel motorsport. Allo stand Sparco si sono riuniti Renè Arnoux, Toni Cairoli, Marco Melandri, Antonello Coletta, Alessandro Alunni Bravi. Madrina dell’evento Sabrina Salerno, che ha consegnato le targhe ricordo personalizzate. Premio speciale per Antonello Coletta, responsabile attività sportive GT di Ferrari, per i grandi risultati di questa stagione, tra cui spicca la vittoria alla 24 Ore di Le Mans del centenario con la 499P. Coletta al termine di “Speed Legend” è salito al fianco di “Lucky” Battistolli sulla Ferrari 308 GTB rally sulla “The Legend” in una Parade davvero unica e, per lui, indimenticabile.

LE PARADE ACCENDONO IL PUBBLICO: È IL TURNO DI 30° SUBARU IMPREZA PARADE

A precedere il rally, per mandare in ebollizione un pubblico già caldissimo, una miscellanea di Toyota Yaris GR Rally1, Hyundai i20 WRC, Lancia Stratos, Renault 5 Turbo, Lancia Delta Integrale, guidate dai più bei nomi del rallismo mondiale di ieri e di oggi. Senza soluzione di continuità, tra oggi e domani, sul tracciato della “The Legend”, che diventa un contenitore di emozioni. Ma soprattutto oggi è stato il turno della sfilata di “30° Subaru Impreza Parade”, una dozzina di iconiche Impreza 555 gruppo A dal passato leggendario, guidate tra gli altri da Jimmy McRae, Alister Mc Rae e Piero Liatti. Uno spettacolo raro e finora mai visto, una idea nata in collaborazione tra Best Impreza di Carlo Boroli e Vito Piarulli per Rallylegend, accolto da un boato di entusiasmo da parte della folla sterminata ad assistere.