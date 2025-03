Sedicenne costretto a spogliarsi e filmato con un cellulare: 19enne con precedenti arrestato per tentata estorsione e riduzione in schiavitù

Castel San Pietro Terme. Un 19enne italiano, con precedenti per varie tipologie di reati, è stato arrestato per tentata estorsione e riduzione in schiavitù di un minore, dopo aver costretto un 16enne a dargli 15 euro armato di coltello e obbligandolo a seguirlo a casa sua, dove lo ha costretto a spogliarsi e farsi riprendere con un cellulare. La vittima ha denunciato l’accaduto e il responsabile è stato portato in carcere. Dopo essere stato rilasciato, il 16enne e la sua famiglia sono andati a casa del 19enne per fargli cancellare foto e video, ma hanno comunque sporto denuncia. È stata eseguita una perquisizione domiciliare per verificare che i file fossero stati effettivamente cancellati.