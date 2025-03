Sei milioni di euro vinti a Misano con il Gratta e Vinci “Super Gold”

MISANO ADRIATICO. Una straordinaria vincita ha colpito la tabaccheria 15 di Misano Adriatico, dove un fortunato giocatore ha portato a casa sei milioni di euro grazie al Gratta e Vinci “Super Gold”. Niccolò Vanzini, che gestisce l’esercizio insieme al padre Leo, ha confermato che si tratta della vincita più alta mai registrata in Italia con questo tipo di gioco.

Il vincitore, originario della zona, si è presentato in tabaccheria solo sporadicamente e ha condiviso il biglietto vincente con i gestori. “Non ci aspettavamo una vincita di tale entità… Speriamo di rivederlo presto”, ha commentato Vanzini.

Non è la prima volta che la tabaccheria 15 fa registrare una vincita significativa: il 13 novembre scorso, un muratore aveva già vinto 100.000 euro con lo stesso biglietto “Super Gold”. La cifra di sei milioni rappresenta il massimo previsto per questo Gratta e Vinci e si colloca tra le vincite più alte mai distribuite in Italia.