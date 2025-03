Senatrice Spinelli su incontri Poste Italiane

Nei giorni scorsi ho incontrato in Roma, insieme al neo consigliere regionale Nicola Marcello, i rappresentanti nazionali di Poste Italiane per discutere degli interventi di chiusura previsti sugli uffici postali del comune di Rimini – dichiara la senatrice Domenica Spinelli-. Con particolare riferimento alle chiusure previste dal 20 gennaio, Poste mi ha rassicurato circa la copertura dei propri servizi, fornendo un puntuale riscontro sull’offerta alternativa e limitrofa e mantenendo saldi i principi di responsabilità sociale e di attenzione alle comunità e ai territori per garantire la sua presenza capillare. Per l’ufficio postale di Gaiofana in Via Santa Maria in Cerreto, 2, è stato individuato come sostitutivo l’ufficio di Via Coriano 58, che dista 6 minuti in automobile, 14 con i mezzi pubblici. Per l’ufficio postale di Corpolò, Via Marecchiese 555, l’ufficio sostitutivo è quello di Villa Verucchio in via Casale 202, che dista 2,2 km. Infine, per l’ufficio postale di Vergiano di via Marecchiese 415 è stato individuato come sostitutivo l’ufficio di via Marecchiese 96 che dista 4,5 km. Tu?ti gli uffici rispettano un orario di apertura su 6 giorni, per garantire la completa gestione della clientela. Ho chiesto a Poste se fosse possibile prorogare la decorrenza degli interventi, previsti per il prossimo 20 gennaio o magari garantrie giorni alterni sempre, ma mi è stato spiegato che si tratta di un piano nazionale approvato da AgCom già in passato e che pertanto la tempistica non può essere modificata al momento. “Negli ultimi 5 anni Poste Italiane ha mantenuto costante la presenza degli uffici postali sul territorio nazionale, nonostante un forte decremento degli accessi negli uffici dovuto a una sempre maggiore fruizione dei servizi e dei prodotti digitali. Ad oggi, infatti, il 97% dei comuni è presidiato da almeno un ufficio postale. D’altro canto, l’offerta dei servizi bancari ha subito una riduzione analoga, con un decremento degli sportelli pari a circa il 20% a livello nazionale”.