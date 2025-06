Senigallia, operazione dei carabinieri: arrestati due giovani con oltre sei chili di droga

Un controllo serrato ha portato all’arresto di due ragazzi di circa vent’anni, trovati in possesso di una grande quantità di sostanze stupefacenti all’interno di un’abitazione nell’entroterra di Senigallia, nel comune di Ostra Vetere. L’intervento delle forze dell’ordine è stato il risultato di diversi giorni di osservazioni e pedinamenti che hanno evidenziato un insolito andirivieni di giovani verso quell’appartamento.

Durante la perquisizione, sono stati scoperti circa cinque chili di hashish, suddivisi in quaranta panetti nascosti all’interno del frigorifero, e oltre 700 grammi tra marijuana e cocaina, occultati all’interno di uno zaino. Parte della droga era già confezionata in dosi, pronta per essere immessa sul mercato.

Oltre alle sostanze, i carabinieri hanno sequestrato un bilancino di precisione, del denaro contante e materiali utilizzati per il confezionamento, elementi che indicano una attività di spaccio organizzata. Uno dei due giovani arrestati risultava già noto alle autorità per fatti simili.

I due sono stati immediatamente posti agli arresti domiciliari e, a seguito di una convalida da parte del Tribunale di Ancona, almeno uno di loro mantiene la misura cautelare in carcere. Data la quantità ingente di droga sequestrata, le indagini proseguono con l’obiettivo di identificare fornitori e possibili complici, ipotizzando la presenza di una rete più estesa di traffico illecito di stupefacenti.