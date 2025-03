Senza casa occupano cattedrale a Palermo, ‘no agli sfratti’

Sono occupanti di un immobile, Usb chiede un incontro al sindaco

Trenta persone senza casa hanno occupato la cattedrale di Palermo, sedendosi sulle scale dell’altare per “sensibilizzare l’amministrazione comunale sulla situazione di disagio vissuta” e per chiedere “lo stop agli sfratti e agli sgomberi.

Con loro erano presenti i rappresentanti del sindacato di base Usb che chiedono un incontro con il sindaco Roberto Lagalla.

“Abbiamo scelto la Cattedrale perché rappresenta il simbolo di Palermo – spiega Angelo Zangara, uno degli occupanti di un immobile – ci siamo messi qui per fare rumore.

Viviamo questa situazione in maniera negativa, specialmente io che ho una moglie in gravidanza. Ogni minimo rumore, vado alla finestra fuori per capire chi c’è e chi non c’è. La casa è un diritto.

Perché non possiamo averla pure noi?”.

ANSA