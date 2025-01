Sequestrata una pistola ad avancarica e 3 grammi di hashish: due magrebini e un italiano denunciati dai Carabinieri di Pianoro

Pianoro (BO): I Carabinieri della Stazione di Pianoro, nel corso del pomeriggio di venerdì 15 marzo u.s. hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Bologna, due 26enni di origine magrebine, senza fissa dimora, irregolari sul T.N., celibi, disoccupati, pregiudicati, entrambi accusati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio in concorso e un 35enne italiano, celibe, disoccupato, pregiudicato, accusato di detenzione abusiva di armi e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. L’attività che ha portato alla denuncia dei tre uomini, si è svolta verso le ore 12:25 circa quando una pattuglia della Stazione di Pianoro, nel transitare nei pressi dell’abitazione del 35enne italiano, dedito ad attività di spaccio di sostanze stupefacenti, hanno sorpreso e fermato due stranieri mentre uscivano da un’abitazione. I due, conosciuti come spacciatori di sostanze stupefacenti all’interno delle piazze del centro storico bolognese, sono stati fermati e perquisiti; all’interno delle loro tasche sono stati recuperati 2 grammi circa di Hashish, mentre a casa del 35enne, i militari hanno recuperato complessivamente 0,50 grammi di Hashish, un bilancino di precisione e una pistola ad avancarica originale lunga 50 cm, con accensione a pietra focaia, perfettamente funzionante. La sostanza stupefacente e la pistola, sono stati sequestrati; i due stranieri e l’italiano, invece, sono stati deferiti in stato di libertà alla locale Autorità giudiziaria.

Comando Provinciale Carabinieri Bologna