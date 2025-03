Sequestrati oltre 24.000 articoli non conformi in provincia di Forlì-Cesena

Le Fiamme Gialle della provincia di Forlì-Cesena hanno proceduto al sequestro di più di 24.000 articoli venduti in violazione delle normative sul consumo. Le operazioni, condotte da pattuglie attive sul territorio, hanno portato alla scoperta di diversi illeciti in vari esercizi commerciali.

A Forlì, in un negozio gestito da proprietari cinesi, sono stati confiscati oltre 21.000 prodotti, tra cui articoli di cartoleria, decorazioni natalizie e articoli per la casa. I controlli hanno rivelato che molti di questi articoli non rispettavano le normative vigenti, mancando delle indicazioni obbligatorie riguardanti la denominazione legale, il produttore, il Paese di origine e altre informazioni cruciali per la sicurezza dei consumatori.

In un’altra attività commerciale di Forlì, sempre gestita da cinesi, sono stati sequestrati oltre tre chilogrammi di polvere da sparo all’interno di 352 artifici pirotecnici, i quali erano in vendita oltre la loro data di scadenza.

A Cesena, i Finanzieri hanno sequestrato circa 3.000 addobbi natalizi privi delle necessarie informazioni per la tutela dei consumatori. Tre persone sono state segnalate agli organi competenti per l’applicazione di sanzioni pecuniarie.

Questi interventi rientrano in un’ampia strategia della Guardia di Finanza per contrastare la contraffazione e il commercio illegale, con l’obiettivo di prevenire l’alimentazione di circuiti di lavoro irregolare, evasione fiscale e criminalità organizzata.