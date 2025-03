SEQUESTRATO MEZZO CHILO DI DROGA: 45ENNE DENUNCIATO DAI CARABINIERI

Ozzano dell’Emilia (BO): I Carabinieri della Stazione di Ozzano dell’Emilia, nel corso della serata di sabato 2 marzo u.s. hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Bologna un 42enne italiano, celibe, già noto alle forze dell’ordine per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’attività che ha portato al deferimento in stato di libertà dell’uomo si è svolta verso le ore 21:00 circa a eseguito di un ordinario controllo alla circolazione stradale effettuato in via Stradelli Guelfi, finalizzato alla prevenzione del traffico di sostanze stupefacenti. Nella circostanza, l’attenzione dei militari della pattuglia della locale stazione è stata attirata da un’utilitaria di colore bianco con alla guida il 42enne. I militari, nel momento in cui l’uomo ha abbassato il finestrino anteriore per poter interagire con loro, hanno immediatamente percepito il tipico odore pungente di sostanza stupefacente provenire dall’interno dell’abitacolo; insospettitisi, gli hanno chiesto spiegazioni. Il 42enne ha immediatamente ammesso di detenere della droga e gli ha consegnato delle cime vegetali essiccate di Marijuana (circa 3 grammi) e della sostanza resinosa di colore marrone del tipo Hashish (circa mezzo grammo) che aveva all’interno della tasca del giubbino. Nonostante ciò, i militari hanno continuato a percepire un intenso odore di Marijuana provenire dall’abitacolo, motivo per il quale lo hanno perquisito, anche in virtù dell’immotivato atteggiamento di nervosismo e confusionario assunto dall’uomo. Infatti, all’interno di una borsa riposta sul sedile, i militari hanno rinvenuto 45 grammi circa di cime vegetali essiccate di Marijuana. La perquisizione si è estesa così anche all’abitazione dell’uomo e, al suo interno, è stata recuperata un’ingente quantità di sostanza verosimilmente stupefacente del tipo Marijuana e Hashish, rispettivamente del peso complessivo pari a 410 grammi circa e 41 grammi circa, oltre a 2 bilancini elettronici di precisione. La sostanza verosimilmente stupefacente rinvenuta, complessivamente pari a 458 grammi circa di Marijuana e 41,50 grammi di Hashish è stata tutta sequestrata e consegnata al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti (L.A.S.S.) del Comando Provinciale Carabinieri di Bologna per verificarne l’esatta percentuale di THC presente, mentre il 42enne è stato deferito in stato di libertà all’Autorità giudiziaria.

Comando Provinciale Carabinieri Bologna