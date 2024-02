Sequestri della Guardia di Finanza a Ravenna durante il Carnevale, 40.000 i prodotti non conformi

Durante i giorni di festeggiamenti per il Carnevale, i Reparti del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ravenna hanno messo in atto un piano di controlli mirato a verificare il rispetto delle normative sulla sicurezza dei prodotti. Grazie all’azione delle Fiamme Gialle ravennati, sono stati sequestrati circa 40.000 prodotti non conformi alle normative, alcuni dei quali destinati all’uso da parte dei minori, e circa 600 prodotti contraffatti o falsamente dichiarati, per un valore stimato di circa 10.000 euro.

In particolare, sono stati ritirati dal mercato gioielli di fantasia, piccoli accessori in pelle, cosmetici e apparecchi elettrici privi dei requisiti di sicurezza previsti dalle leggi europee e nazionali, potenzialmente dannosi per la salute dei consumatori.

Le irregolarità riscontrate sono state segnalate alla Camera di Commercio locale, che è competente per contestare e sanzionare le violazioni con multe che vanno da un minimo di 516 euro fino a oltre 25.823 euro.